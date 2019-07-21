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Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G (600971000)

(1)
Артикул: 81801
Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G (600971000)
13 560 руб. 
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+ 411 КэтКоинов
Артикул: 81801
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMetabo
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1100 Вт
Максимальный напор46 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4000 л/ч
Длина, см48.5
Ширина, см27.5
Высота, см58.5
Вес, кг22.5
Насосная станция, применяемая для автоматического орошения приусадебных территорий. Полив можно выполнять обычной и дождевой водой.Насосная установка отличается простотой эксплуатации – залив воды производится в отдельное отверстие. Станция защищена от перегрузок. Двигатель не требует технического обслуживания. Пробка для слива воды, для откручивания которой не нужны инструменты, предохраняет от промерзания. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации насосный установки.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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21.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, давление, качество сборки хоть и китайское но действительно хорошее.

Недостатки:
Шум

Комментарий:
Если планируете использовать в жилом помещении (еще лучше если дом из дерева) ночью воду открывать не вздумайте, проснется весь дом. В сравнении для участка использую KARCHER BP7, станция работает раза в 4 тише, но ценник в два конца

Самовывоз невозможен
Насосная станция Metabo HWW 4000/25 G (600971000) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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