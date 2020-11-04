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Эспандер Pro-Supra 150 Tr-C, Многофункциональный

Артикул: 81085
  • Эспандер многофункциональный д/фитнеса 1жг L55см d11.5 жест руч Pr 150 TR-C - фото 1
  • Эспандер многофункциональный д/фитнеса 1жг L55см d11.5 жест руч Pr 150 TR-C - фото 2
Эспандер многофункциональный д/фитнеса 1жг L55см d11.5 жест руч Pr 150 TR-C - фото 1
Эспандер многофункциональный д/фитнеса 1жг L55см d11.5 жест руч Pr 150 TR-C - фото 2
820 руб. 
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Артикул: 81085
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.4

Эспандер Pro-Supra 150 TR-C используется для тренировки различных групп мышц. Благодаря своей универсальности, позволяет прорабатывать несколько мышечных групп одновременно.

Особенности:

  • Уровень нагрузки - средняя;
  • Жесткие ручки;
  • Длина эспандера - 55 см;
  • Диаметр шнура - 1.15 см;
  • Материал - полипропилен, термопластическая резина, NBR..

Комплектация:

  • Эспандер Pro-Supra 150 TR-C;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер Pro-Supra 150 Tr-C, Многофункциональный - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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