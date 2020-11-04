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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для туризма Спальные мешки Спальный мешок Sm Кокон Комфорт 95*220См, -5-15, Подкл Флис 260Г/М

Спальный мешок Sm Кокон Комфорт 95*220См, -5-15, Подкл Флис 260Г/М

Артикул: 80964
Спальник SM Кокон Комфорт 95*220см, -5-15, подкл Флис 260г/м
3 801 руб. 
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+ 132 КэтКоинов
Артикул: 80964
В наличии
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БрендSM
Тип товараСпальный мешок
Цветкамуфляж
Вес, кг1.98
Диапазон показателей температурыот -5°С до -15°С
Длина, см220
Ширина, см95
Спальный мешок предназначен для кемпингового отдыха на природе. Материал внешней ткани: полиэстер, материал внутренней ткани: флис. Наполнитель: синтетика (Hollowfiber). Двойная молния, компрессионный мешок. Светоотражающий кант.


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Самовывоз невозможен
Спальный мешок Sm Кокон Комфорт 95*220См, -5-15, Подкл Флис 260Г/М – стоимость товара 3801 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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