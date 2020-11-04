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Массажер Medisana ITM

Артикул: 80260
Массажер Medisana ITM
4 940 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 80260
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
ПроизводствоГермания
Высота, см13
Длина, см44
Ширина, см15
Вес, кг1.7
Работа массажера Medisana ITM основывается на принципе постукивающего массажа. Обе массажные головки касаются массажируемых частей тела и прерывисто двигаются с частотой от 2 000 до 3 000 Гц, что ощущается как постукивание. При необходимости, вы можете усилить действие массажа при помощи инфракрасного тепла, излучаемого обеими большими массажными головками. Таким образом, массажер Medisana ITM излучает инфракрасное тепло, которое проникает через кожу и разогревает более глубокие ткани. При этом массажные головки не нагреваются. Исключительное сочетание интенсивного массажа с инфракрасным теплом повышает эффективность массажа. Вы можете регулировать интенсивность массажа в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. Просто поверните вращающийся регулятор массажера Medisana ITM, и вы сможете постепенно увеличивать интенсивность массажа с минимума (2 000 Гц) до максимума (3 000 Гц). Особенности: - плавная регулировка интенсивности массажа; - инфракрасное излучение может включаться отдельно или во время массажа; - 2 дополнительные насадки для точечного и пальцевого массажа; - эргономичный дизайн способствует простому применению массажера; - время одного сеанса - 10-15 минут. Противопоказания: - онкологические заболевания; - тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; - острые воспалительные процессы; - нарушение целостности кожи; - раны, острые периоды травмы, периоды обострений общих тяжелых заболеваний; - состояние беременности; - массажер не предназначен для детей. Противопоказано проводить воздействие на области с варикозным расширением вен, тромбофлебитом, области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов; оказывать воздействие на кости, суставы, область позвоночника, голову, область гениталий и другие чувствительные части тела. Лицам, страдающим гипертонией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями, следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажер Medisana ITM – стоимость товара 4940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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