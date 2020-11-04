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Электроодеяло Medisana HDW

Артикул: 80240
  • Электроодеяло Medisana Hdw - фото 1
  • Электроодеяло Medisana Hdw - фото 2
Электроодеяло Medisana Hdw - фото 1
Электроодеяло Medisana Hdw - фото 2
6 320 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 80240
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараЭлектроодеяло
Автоотключениеесть
Вес, кг2.26
Высота, см2
Длина, см180
Количество температурных режимов4
Максимальная температура нагрева55 град.
Материалфлис
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Ширина, см130

Видео:

Видеообзор на Электроодеяло Medisana HDW

Видеообзор Электроодеяло Medisana HDW



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Самовывоз невозможен
Электроодеяло Medisana HDW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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