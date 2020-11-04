Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0049 «Шторм» предназначен для тренировок, нацеленных на сжигание жировых отложений и избавления от лишнего веса. В процессе занятий нагрузка равномерно распределяется на все мышцы брюшной полости и одновременно поддерживаются в тонусе мышцы ног. Вращательные движения кресла стимулируют прямое положение спины, благодаря чему вырабатывается правильная осанка.

Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0049 Шторм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.