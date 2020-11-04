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Эспандер Bradex Sf 0024 Thigh Master

Артикул: 79223
  • Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 1
  • Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 2
  • Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 3
Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 1
Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 2
Тренажер для бёдер и рук ТАЙ-МАСТЕР Bradex SF 0024 - фото 3
590 руб. 
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Артикул: 79223
В наличии
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БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.8

Эспандер Bradex SF 0024 Thigh Master - экономичный и компактный тренажер, позволяющий быстро привести свое тело в форму. Хорошо подтягивает живот, укрепляет руки и бедра, справляется с лишним жиром не наращивая мышечную массу. Благодаря ежедневным тренировкам в течение хотя бы 10 минут можно достичь неплохих результатов по борьбе с лишним весом. Удобен в применении, не требует специального оборудования. Эспандер Bradex SF 0024 Thigh Master легко хранить, он занимает минимум пространства.

Особенности:

  • Покрытие из нескользящего ПВХ;
  • Металлическая основа;
  • Прочная легкая конструкция;
  • Удобен для тренировок в любом месте.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex SF 0024 Thigh Master;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Эспандер Bradex Sf 0024 Thigh Master

Видеообзор Эспандер Bradex Sf 0024 Thigh Master



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Самовывоз невозможен
Эспандер Bradex Sf 0024 Thigh Master - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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