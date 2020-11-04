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Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0018 Массажный Фитбол-75 Плюс

Артикул: 79209
Мяч для фитнеса, массажный ФИТБОЛ-75 ПЛЮС Bradex SF 0018
1 220 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 79209
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМяч гимнастический

Мяч гимнастический Bradex SF 0018 предназначен для выполнения ряда упражнений, направленных на тренировку всех групп мышц. Одновременно являясь массажным, мяч оказывает положительное воздействие на ткани организма, повышая интенсивность кровообращения и улучшая снабжение органов кислородом. Заниматься на мяче можно в любом возрасте. Благодаря наличию в составе материала, из которого изготовлен мяч, силикона не произойдет внезапного взрыва мяча при перегрузке или повышенном давлении.

Особенности:

  • Изготовлен из ПВХ и силикона;
  • Диаметр мяча - 75 см;
  • Пупырчатая поверхность для массажного воздействия;
  • Для накачивания подходит любой насос;
  • Максимальная нагрузка - 150 кг;
  • Цвет - серебро.

Комплектация:

  • Мяч гимнастический Bradex SF 0018;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0018 Массажный Фитбол-75 Плюс - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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