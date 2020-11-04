Диски Вращающиеся Bradex Sf 0078 Дабл Твистер

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Диск вращающийся
|Вес, кг
|1.7
Диск вращающийся Bradex SF 0078 «Дабл Твистер» - это популярный тренажер для фитнеса, используемый как в домашних условиях, так и в спортзалах. Выполнен из прочных качественных материалов, прост в использовании. Представляет собой два вращющихся диска с рельефной поверхностью, позволяющих прорабатывать мышцы ног, живота, бедер. Оба диска вращаются в любые стороны, благодаря чему можно разнообразить комплекс упражнений. Занятия с диском Bradex SF 0078 «Дабл Твистер» способствуют снижению веса и сжиганию лишних калорий.
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