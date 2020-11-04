Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Велотренажер
|Тип
|вертикальный
|Производитель
|Китай
|Автономная работа
|есть
|Показания
|текущая скорость
|Система нагрузки
|магнитная
|Регулировка сидения
|есть
|Показания
|расход калорий
|Показания
|пройденная дистанция
|Особенности конструкции
|ремешки на педалях
|Максимальный вес пользователя
|110 кг
|Измерение пульса
|есть
|Возможность тренировки рук
|нет
|Возможность профессионального использования
|нет
|Возможность программирования тренировки
|нет
|Регулировка угла наклона
|нет
|Длина, см
|50
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|60
|Вес, кг
|12
Велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш - это компактный тренажер для домашнего использования, позволяющий эффективно тренировать мышцы рук, ног, бедер и плечевого пояса. Наличие компьютера позволяет отслеживать интенсивность тренировок и контролировать количество потраченных калорий, время тренировок, скорость. Компактные размеры позволяют разместить велотренажер Bradex SF 0057 Сплэш в любом удобном месте.
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