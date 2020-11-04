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Утяжелитель См Профи 00005363 (2Х0 5 Кг)

Артикул: 78830
  • Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг) - фото 1
  • Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг) - фото 2
Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг) - фото 1
Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг) - фото 2
590 руб. 
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Артикул: 78830
В наличии
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БрендСМ
Тип товараУтяжелитель
Вес, кг1.1
ПроизводствоРоссия

Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг) предназначены для крепления на руки или ноги перед выполнением фитнес-упражнений или любыми другими спортивными тренировками. Благодаря им, нагрузка на мышцы увеличивается, повышая эффективность тренировки. Утяжелители плавно регулируются и надежно крепятся с помощью ремней с липучками.

Особенности:

  • Материал изготовления - прочная искусственная кожа;
  • Наполнены песком;
  • Закрепляются и регулируются с помощью ремней с липучками.

Комплектация:

  • Утяжелитель СМ Профи 00005363 (2х0.5 кг);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Утяжелитель См Профи 00005363 (2Х0 5 Кг) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 590 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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