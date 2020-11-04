Шарики массажные 2шт в к-те d7,5см и 9см (ПВХ) Indigo IR97412

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Шарики массажные
|Вес, кг
|0.1
Шарики массажные Indigo IR97412 выполнены из поливинилхлорида, зубчатые. Используются для местного массажа. Хорошо стимулируют кровообращение, снимают мышечные спазмы. Небольшие по размеру, их удобно всегда иметь при себе.
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв