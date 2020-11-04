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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для туризма Мебель для кемпинга и сада Greenhouse Зонт пляжный Greenhouse UM-T190-3/200 с наклоном, нейлон, стальная стойка

Зонт пляжный Greenhouse UM-T190-3/200 с наклоном, нейлон, стальная стойка

Артикул: 78670
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
950 руб. 
1 150 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 78670
В наличии
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БрендGreenhouse
Тип товараЗонт
Размеры220x200
Зонт изготовлен из нейлона и крепится к стальной стойке. Эстетичный и легкий, пляжный зонт станет приятным дополнением к Вашему отдыху. Модель выпускается в нескольких цветах, ярких и сочных оттенков, которые будут радовать взор и отлично подойдут к любому дизайну загородного участка.


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Зонт пляжный Greenhouse UM-T190-3/200 с наклоном, нейлон, стальная стойка - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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