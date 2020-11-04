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Главная Товары для спорта и отдыха Все для плавания и пляжа Матрасы и кровати надувные BestWay Матрас Надувной Bestway 67381 Высокий 1 Местн 191Х97Х46 См, Электронасос В Комплекте

Матрас Надувной Bestway 67381 Высокий 1 Местн 191Х97Х46 См, Электронасос В Комплекте

Артикул: 78234
Bestway 67381 Матрас надувной высокий 1 местн. 191х97х46 см, электронасос в комплекте
3 100 руб. 
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Артикул: 78234
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараКровать надувная
Насос в комплектеда
МатериалПВХ
Вес, кг5.6
Bestway 67381 Матрас надувной высокий 1 местн. 191х97х46 см, электронасос в комплекте. Материал: ПВХ. Насос в комплекте: есть.


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Матрас Надувной Bestway 67381 Высокий 1 Местн 191Х97Х46 См, Электронасос В Комплекте - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3100 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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