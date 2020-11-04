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Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе

Артикул: 78144
  • Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - фото 1
  • Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - фото 2
Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - фото 1
Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - фото 2
1 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 78144
В наличии
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БрендHobby world
Тип товараИгра настольная
Возрастот 14 лет
Материалпластик
Материалкартон

Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игроки делятся на два типа людей: мафию и мирных жителей. Цель игры – одной из команд одержать победу.

Особенности:

  • В игре могут принимать участие до десяти человек;
  • Игра является психологической и развивающей;
  • В комплект прилагаются маски;
  • Все элементы игры выполнены из высококачественных материалов, совершенно безопасных для здоровья.

Комплектация:

  • 10 пластиковых масок;
  • 30 карт ролей;
  • 21 карточка ведущего;
  • Правила игры на русском языке.



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Настольная игра Hobby world 1048 Мафия. Вся семья в сборе - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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