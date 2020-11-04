Мультитул Bort BMW-200-P

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Мультитул
|Вес, кг
|1.1
Тип машины: многофункциональная
Потребляемая мощность: 200 Вт
Макс. частота колебания платформы: 22000 кол/мин
Питание: от сети
Возможности: фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения
Вес: 1.1 кг
набор пильных полотен и шлифовальной бумаги, ключ
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