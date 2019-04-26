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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK

(6)
Артикул: 77867
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - фото 5
3 999 руб. 
4 400 руб. 
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Артикул: 77867
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент33 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева25 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Комплектациязарядное устройство, дополнительная аккумуляторная батарея, сумка.
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг2.4

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - это устройство, обеспечивающее качественное сверление разных поверхностей и материалов. Кроме того, инструмент применяется для заворачивания и выворачивания крепежей. Данная модель дрели-шуруповерта отличается высокой мощностью и возможностью длительной работы.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK идеально подходит для выполнения строительных и ремонтных работ, сборки мебели и т.д. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и надежности инструмент станет абсолютно незаменимым помощником для различных видов бытовых работ. Высокий уровень качества, хорошая комплектация и доступная цена инструмента делают его одним из самых лучших вариантов для приобретения дрели-шуруповерта.

  • Дрель Bort BAB-18Ux2Li-FDK отличается легкостью эксплуатации и мобильностью;
  • Возможность точной обработки материалов, имеющих различную твердость, обеспечивается благодаря наличию регулируемого крутящего момента (его регулировка происходит при помощи муфты) и быстрозажимного патрона для смены оснастки;
  • Модель оснащена кнопкой блокировки;
  • В данной модели дрели-шуруповерта предусмотрено две скорости;
  • Инструмент обеспечивает возможность практически мгновенной остановки;
  • Инструмент характеризуется хорошей балансировкой;
  • Модель имеет легкий и прочный корпус. Удобное расположение органов управления делает использование дрели-шуруповерта максимально комфортным; Наличие эргономичной ручки обеспечивает лучший захват. Рукоятка инструмента прорезинена;
  • Модель отличается надежностью и стабильностью работы;
  • Аккумулятор, которым оснащена данная модель, характеризуется быстрой зарядкой и хорошей емкостью, позволяя работать в течение длительного времени. Кроме того, дрель-шуруповерт имеет индикатор уровня заряда;
  • Инструмент имеет двустороннюю бит-насадку;
  • Наличие реверса делает возможным как закручивание, так и выкручивание крепежей.

Комплектация:

  • Дополнительный аккумулятор;
  • Зарядное приспособление;
  • Сумка для транспортировки и хранения.

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить гайковерт.

 

 



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Рейтинг: 5 на основе 6 отзывов
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26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Крутит хорошо, при завершении закручивания самореза сразу останавливается, не срывается, шуруп закрутивается полностью, не срывает насадку и головку саморезов. Сверлит межкомнатные перегородки хорошо.

Недостатки:
Немного не бережно сделано переключение скорости, переключение не даводится само (на прошлом шуруповёрте точно была определена точка переключения, после щелчка точно было видно какая скорость, на этом само не доводиться, после щелчка может остановится на срединном значении, но это не критично)


11.04.2019
Достоинства:
Известный бренд. Добротное качество сборки. Запасной аккумулятор в комплекте. Очень простой в использовании. Наличие сумки для хранения.

Недостатки:
Не выявлены.

Комментарий:
Мой первый опыт самостоятельного использования инструмента) Крепила пластиковые плинтуса в доме к стенам из осб и фанеры. Все получилось на раз, два! Даже понравилось!


02.10.2018
Достоинства:
Цена-качество - супер.
Не громоздкая и легкая. В руке лежит удобно.
Оптимальный комплект поставки.
Полностью доволен приобретением.

Недостатки:
Пока не выявил.

Комментарий:
Очень выгодное приобретение. Т.к. цена не высокая, а в котофото бесплатная доставка на этот товар есть. Так и плюсом был у меня, присланный на почту, промокод.
Спасибо!


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
доступная цена
приличные технические характеристики
соответствие заявленным характеристикам
в комплекте две батареи и есть сумка
удобно пользоваться
весит мало, работать легко

Недостатки:
пока ничем не напрягает

Комментарий:
отличный вариант я считаю. ничем не уступает более дорогим моделям с такими же параметрами


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- Маленькая
- Легкая
- Шустрая
- Недорогая
-Хороший комплект поставки

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Это - моя первая аккумуляторная дрель-шуруповерт. Выбирал я ее по отзывам и по характеристикам - мне нужен был простой недорогой и маленький инструмент для домашнего использования. Дрель отлично справляется с несложными хозяйственными задачами. Отдельно отмечу хорошую комплектацию - два аккумулятора и сумку для хранения (это удобно). В целом лично у меня никаких нареканий нет, всем доволен.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена
Качество сборки
Два Li-ion аккумулятора
Кейс

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Отличный шурик за свои деньги, аналогов нет, я не нашел. Выполняет свои обязанности на все 100%.

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - по цене 3999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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