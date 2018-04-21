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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Безударная дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|14.4
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|30 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Макс. диаметр сверления дерева
|25 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|есть
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|1.2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK предназначена для сверления отверстий в дереве и металле. Дрель также имеет функцию шуруповерта - с помощью устройства можно заворачивать и выворачивать шурупы. Это оборудование эконом-класса, которое оснащено всем необходимым для автономной работы.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK имеет функционал для работы без подключения к сети:
Корпус дрели не имеет магнитного держателя, однако эта функция в большинстве случаев и не требуется. Дрель идеально подойдет для работ по дому и выполнения заказов на выезде. Для транспортировки устройства можно использовать специальный кейс, который поставляется вместе с дрелью.
Оптимальное соотношение цены и функционала - одно из главных преимуществ устройства. Дрель стоит намного дешевле более продвинутых аналогов, при этом она имеет все необходимое для выполнения основной работы. Если нужна небольшая легкая дрель для работы по дому, то эта модель марки Bort станет оптимальным выбором. Быстрозажимной патрон обеспечит экономию времени при выполнении рабочих операций.
В устройстве нет ударного механизма, техника работает в двух режимах: как шуруповерт и как обычная дрель. В оборудовании предусмотрено гнездо для крепления бит. Еще одно преимущество изделия - надежный корпус из прочного пластика, который может выдержать умеренные механические воздействия и удары. Корпус дрели отличается стильным минималистичным дизайном, характерным для техники этой марки.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить гайковерт.
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Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
21.04.2018
удобная, легкая, компактная, недорогая, два аккумулятора, удобная сумочка в комплекте, работает прилично
Недостатки:
мощности бы побольше, в холостую то ниче конечно, а на материале немного бывает тупит, хотя и не сильно, это если придраться
Комментарий:
вполне нормально
21.04.2018
Удобный, мощный, лёгкий. Даже девушка с ним легко справлялась. Индикатор заряда, подсветка- всё удобно. 5-ти часовой зарядки хватило на 8 часов интенсивной работы.
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Хорошая вещь. Не жалею, что купил.
21.04.2018
Цена, удобство, заряд
Недостатки:
нет
Комментарий:
сначала смутил факт отсутствия кейса, но потом оказалось что сумка даже удобней