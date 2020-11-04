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Набор инструмента, 108 предметов Hyundai К 108

Артикул: 77562
Набор инструмента, 108 предметов Hyundai К 108
6 690 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 77562
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHyundai
Тип товараНабор инструментов
Упаковкакейс

Набор инструментов Hyundai К 108 содержит в себе все необходимые для различного рода слесарных работ ручные инструменты. Рабочие части выполнены из хромованадиевой стали, рукоятки - из качественного пластика с нескользящим покрытием. Профиль торцевых головок Super Lock позволяет работать с изношенным на 30 процентов крепежом и бережно относится к новому крепежу, предохраняя его от износа. Все инструменты рассчитаны на длительный срок службы.

Особенности:

  • Прочная хромованадиевая сталь;
  • Квадрат 1/2, 1/4 и 5/16 дюйма;
  • 108 предметов в комплекте;
  • Ключи-трещетки на 72 зубца.

Комплектация:

  • Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм - 1/4 дюйм. (13 шт.);
  • Головки торцевые удлинённые: 6-13 мм - 1/4 дюйм. (8 шт.);
  • Головки торцевые Е-тип: E4, E5, E6, E7, E8 - 1/4 дюйм. (5 шт.);
  • Ключ-трещётка 150 мм 72 зубца - 1/4 дюйм.;
  • Удлинитель 50 мм - 1/4 дюйм.;
  • Удлинитель 100 мм - 1/4 дюйм.;
  • Карданный шарнир 38 мм - 1/4 дюйм.;
  • Вороток T-образный 110 мм - 1/4 дюйм.;
  • Отверточная рукоятка 150 мм - 1/4 дюйм.;
  • Ключи шестигранные тип-HEX: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.);
  • Головки с битом тип-TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 1/4 дюйм. (7 шт.);
  • Головки с битом тип-HEX: H3, H4, H5, H6 - 1/4 дюйм. (4 шт.);
  • Головки с битом тип-PHILLIPS: PH.1, PH.2 - 1/4 дюйм. (2 шт.);
  • Головки с битом тип-SLOT: SL4, SL5.5, SL6.5 - 1/4 дюйм. (3 шт.);
  • Головки с битом тип-POZIDRIV: PZ.1, PZ.2 - 1/4 дюйм. (2 шт.);
  • Головки торцевые: 10-22, 24, 27, 30, 32 мм - 1/2 дюйм. (17 шт.);
  • Головки торцевые удлинённые: 14, 15, 17, 19, 22 мм - 1/2 дюйм. (5 шт.);
  • Головки торцевые Е-тип: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 - 1/2 дюйм. (8 шт.);
  • Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца - 1/2 дюйм.;
  • Удлинитель 125 мм - 1/2 дюйм.;
  • Удлинитель 250 мм - 1/2 дюйм.;
  • Скользящий адаптор 44 мм - 1/2 дюйм.;
  • Карданный шарнир 77 мм - 1/2 дюйм.;
  • Головка свечная 16 мм - 1/2 дюйм.;
  • Головка свечная 21 мм - 1/2 дюйм.;
  • Переходник 1/2 x 5/16 дюйм.;
  • Бит тип-PHILLIPS 30 мм: PH.3, PH.4 - 5/16 дюйм. (2 шт.);
  • Бит тип-POZIDRIV 30 мм: PZ3, PZ4 - 5/16 дюйм. (2 шт.);
  • Бит тип-SLOT 30 мм: 8, 10, 12 мм - 5/16 дюйм. (3 шт.);
  • Бит тип-TORX 30 мм: T40, T45, T50, T55, T60 - 5/16 дюйм. (5 шт.);
  • Бит тип-HEX 30 мм: 7, 8, 10, 12, 14 мм - 5/16 дюйм. (5 шт.);
  • Пластиковый кейс.


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Набор инструмента, 108 предметов Hyundai К 108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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