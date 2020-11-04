Насос дренажный Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gardena
|Тип товара
|Насосы
|Тип выключателя
|электронный
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Минимальная температура окружающей среды
|1°C
|Глубина погружения под зеркало воды
|7 м
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|8 м
|Минимальная температура воды
|5°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|650 Вт
|Пропускная способность
|13 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|28.9
|Ширина, см
|20.7
|Высота, см
|33.6
|Вес, кг
|5.4
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