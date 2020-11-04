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Ирригатор Candeon Cd300 предназначен для ухода за полостью рта. Поданная под высоким давлением вода эффективно удаляет остатки пищи из карманов десен и между зубами. В режиме пульсирующей подачи воды эффективно массирует десны. Сменные насадки позволяют пользоваться ирригатором Candeon Cd300 всем членам семьи.

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