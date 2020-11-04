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Ирригатор Candeon Cd300

Артикул: 77137
  • Ирригатор Candeon Cd300 - фото 1
  • Ирригатор Candeon Cd300 - фото 2
  • Ирригатор Candeon Cd300 - фото 3
  • Ирригатор Candeon Cd300 - фото 4
Ирригатор Candeon Cd300 - фото 1
Ирригатор Candeon Cd300 - фото 2
Ирригатор Candeon Cd300 - фото 3
Ирригатор Candeon Cd300 - фото 4
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77137
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БрендCandeon
Тип товараИрригатор
Вес, кг0.6
Высота, см29
Давление струи, кПа414 - 552
Длина, см6
Количество режимов1
Комплектацияосновное устройство - 1 шт., сменные насадки для ирригатора - 5 шт., аккумулятор – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., гарантийный талон и инструкция на русском языке.
Насадок в комплекте5
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
ПроизводствоКНР
Ширина, см8

Ирригатор Candeon Cd300 предназначен для ухода за полостью рта. Поданная под высоким давлением вода эффективно удаляет остатки пищи из карманов десен и между зубами. В режиме пульсирующей подачи воды эффективно массирует десны. Сменные насадки позволяют пользоваться ирригатором Candeon Cd300 всем членам семьи.

Особенности:
  • Давление воды составляет 60-80 psi;
  • Подача воды - 150-200 мл/мин;
  • Объем резервуара - 170 мл;
  • Уровень шума - 75.6 дБ
  • Подача струи - 100 мА.
Комплектация:
  • Ирригатор Candeon Cd300;
  • Зарядное устройство;
  • Насадки-5 шт. (4 стандартные, 1 ортодонтическая);
  • Документация;
  • Упаковка.


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