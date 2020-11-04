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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Нивелир
|Вес, кг
|0.5
|Высота, см
|23.9
|Длина, см
|15.2
|Ширина, см
|16.2
Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) предназначен для работы в помещениях и на открытых площадках. Применяется для измерения углов и выстраивания разметки на любых поверхностях. Работает от батареек, оснащен резиновыми накладками для удобной работы. Прост в использовании.
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