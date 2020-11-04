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Нивелир Bosch PLL 1P (603663320) совмещает в себе функции лазерного нивелира и обычного уровня. Два спиртовых уровня позволяют точно отрегулировать положение инструмента, а функция лазерного отвеса отвечает за максимально точный перенос высоты внутри помещения. Используется как на профессиональном уровне, так и в бытовых условиях

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