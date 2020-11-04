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Воздуходувка Bosch ALB 18 LI ВОЗДУХОДУВКА (6008A0501)

Артикул: 76977
  • Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 1
  • Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 2
  • Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 3
Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 1
Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 2
Воздуходувка электрическая Bosch ALB 18 LI (6008A0501) - фото 3
10 820 руб. 
Купить
+ 189 КэтКоинов
Артикул: 76977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 804 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараВоздуходувки
С функцией пылесосанет
С функцией измельчениянет
Тип двигателяэлектрический
Питание электрического двигателяаккумулятор
Тип аккумулятораLi-Ion
Емкость аккумулятора2.5 Ач
Мешок для мусора в комплектенет
Длина, см46
Ширина, см23
Высота, см19
Вес, кг1.8
Работа от аккумулятора. Вес - 1.8 кг


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Воздуходувка Bosch ALB 18 LI ВОЗДУХОДУВКА (6008A0501) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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