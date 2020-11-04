Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J)

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Дальномер Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) представляет собой высокоточный измерительный прибор, способный на большом расстоянии с минимальной погрешностью определить длину, площадь и объем различных объектов. Наличие выдвижного штифта облегчает процесс измерения в труднодоступных местах и в местах, где толщина прибора препятствует точному позиционированию. В данную комплектацию входит штатив, высота которого регулируется до 150 см.

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