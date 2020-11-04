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Набор для педикюра Gezatone 124d

Артикул: 76476
  • Набор для педикюра Gezatone 124d - фото 1
  • Набор для педикюра Gezatone 124d - фото 2
Набор для педикюра Gezatone 124d - фото 1
Набор для педикюра Gezatone 124d - фото 2
800 руб. 
1 240 руб. 

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790 руб. 

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Артикул: 76476
В наличии
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БрендGezatone
Тип товараНабор для педикюра
Неудобная обувь, ходьба и другие нагрузки, пренебрежение косметическими средствами приводят к тому, что кожа стоп покрывается грубой и сухой кожей, появляются мозоли и натоптыши. Летом – в сезон босоножек – неухоженность ног сильно бросается в глаза, а зимой шершавые пятки рвут колготки и вызывают неприятные ощущения. Считается, что педикюр – это долго и дорого, не все могут его проводить регулярно. Мы рушим этот миф: с роликовой пилкой Pedi Lux Gezatone уход за кожей стоп становится быстрым, удобным и невероятно эффективным! Электрическая пилка для ног Pedi Lux 124D – это компактный прибор с вращающимися абразивными роликами, которые за несколько секунд счищают пересохшую и потрескавшуюся кожу, натоптыши и мозоли, делая стопы нежными и гладкими. В отличие от лезвий и скребков, пилка удаляет только омертвевшие клетки и не способна поранить или повредить кожу. Такой способ ухода за ногами позволяет быстро и без лишних трат денег самостоятельно обеспечить профессиональный уход в домашних условиях. 360° вращение ролика для безупречного очищения кожи. Нет риска повреждения, Pedi Lux деликатно удаляет огрубевшие участки. 4 сменных ролика разного цвета для удобства использования разными людьми. 30 оборотов в секунду для моментального удаления мозолей и натоптышей. Автономная работа от батареек для максимальной мобильности. Идеальное решение для чистой, гладкой кожи стоп без трещинок и огрубевшей кожи


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Набор для педикюра Gezatone 124d - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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