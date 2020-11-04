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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|iRobot
|Тип товара
|Роботы-пылесосы
|Регулятор мощности
|нет
|Датчики
|инфракрасные
|Ограничитель зоны уборки
|виртуальная стена
|Установка на зарядное устройство
|автоматическая
|Вес, кг
|3.95
|Высота, см
|9.1
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|35
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 представляет собой инновационную разработку в области пылесосов роботов и является первым, способным взаимодействовать при помощи Wi-Fi с мобильными гаджетами. Управлять уборкой можно из любой точки мира. Пылесос рассчитан на большую площадь уборки, обладает системой запоминания маршрута и в случае прерывания уборки для подзарядки, продолжает ее с того места, на котором она была прервана. Робот-пылесос iRobot Roomba 980 способен поддерживать чистоту в доме без участия человека - можно составить график уборки на неделю, и робот-пылесос iRobot Roomba 980 выйдет на уборку точно в установленное время.
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