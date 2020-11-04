Маска молодости магнитная Клеопатра

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Маска
|Назначение
|для магнитотерапии
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|1
|Длина, см
|67
|Ширина, см
|16
|Вес, кг
|0.1
Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 оказывает магнитное воздействие на кожу лица, продлевая ее молодость и красоту. Магниты улучшают кровообращение, насыщая кожу лица кислородом и питательными веществами. Исчезают темные круги под глазами, разглаживаются морщины и складки. Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 может использоваться во время сна или отдыха.
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