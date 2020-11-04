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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Бандаж
|Вес, кг
|0.28
Бандаж Bradex Целитель Kz 0068 предназначен для коррекции осанки. Надевается непосредственно на тело, застегивается с помощью липучек. Тонкий и прочный материал обеспечивает комфортное ношения пояса, кожа под ним не потеет, под одеждой пояс незаметен. Рекомендуется для поддержания внутренних органов и стимуляции мышц поясницы при длительных прогулках, спортивных тренировках, при поднятии тяжестей. Бандаж Bradex Целитель Kz 0068 обеспечивает поддержку внутренних органов, расположенных в области талии.
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