8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стационарный блендер Kitfort KT-1307

(1)
Артикул: 74643
  • Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 1
  • Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 2
  • Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 3
  • Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 4
  • Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 5
  • Стационарный блендер Kitfort KT-1307 - фото 6
  • Стационарный блендер Kitfort KT-1307 - фото 7
Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 1
Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 2
Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 3
Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 4
Блендер Kitfort КТ-1307 - фото 5
Стационарный блендер Kitfort KT-1307 - фото 6
Стационарный блендер Kitfort KT-1307 - фото 7
2 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74643
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKitfort
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Функции и особенностиприготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда
Управлениемеханическое
Типстационарный
Режимы скоростиимпульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветсеребристый металлик
Мощность, Вт450
Материал погружной частиметалл
Материал кувшинастекло
Материал корпусаметалл
Комплектациямоторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
Количество скоростей2
Дополнительный цветчерный
Дисплейнет
Максимальная скорость вращения, об, мин24000
Отсек для сетевого шнураесть
Прочееразмер 370x170x170 мм
Емкость кувшина, л1
Длина сетевого шнура0.95 м
Вес, кг2.2
Стационарный блендер в корпусе из нержавеющей стали. Напряжение: 220 В, 50 Гц.


Теги товара: Блендеры стационарные, Блендеры для смузи и коктейлей со стаканом, Блендеры с чашей, Блендеры стационарные со стеклянной чашей, Блендеры стационарные со стеклянной чашей, Блендеры Бош стационарные, Блендеры Филипс стационарные, Блендеры-кувшины, Мулинекс блендеры стационарные, Стационарные блендеры Редмонд, Блендеры спортивные, Персональные блендеры, Профессиональные стационарные блендеры, Блендеры с бутылкой, Блендеры-измельчители Бош, Стационарные блендеры Поларис, Polaris 3 в 1 измельчитель-блендер-миксер, Блендеры- миксеры Бош.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


20.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Пользовался разными.
У этого нравится простая установка "стакана (без поворотов и фиксации)
Стакан удобного размера ( небольной) пью из него коктейли
качество взбивания нормальное. очень редко оставался кусочеки банана в коктеле

Недостатки:
нет

Комментарий:
работает уже несколько месяцев полет нормальный. Корпус сделан из качественных материалов и при работе вся конструкция держится крепко никаких скрипов нет. Своих денег явно стоит. Рекомендую!!!

Самовывоз невозможен
Стационарный блендер Kitfort KT-1307 - по цене 2490 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...