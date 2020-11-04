Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|20.2
|Длина, см
|22
|Ширина, см
|3
|Вес, кг
|0.4
Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - это вакуумный массажер, с помощью которого происходит улучшение обмена веществ, улучшается кровообращение, ускоряется лимфоток. В результате повышается упругость кожи, улучшается ее внешний вид, снимаются мышечные спазмы. Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 помогает в борьбе с целлюлитом, ускоряет выведение токсинов и шлаков из организма.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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