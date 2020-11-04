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Лопата Fiskars (131403)

Артикул: 74245
Лопата Fiskars (131403)
1 140 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Материал черенкасталь
Общая длина, мм1160
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата для земляных работ
Черенокесть
Ширина, мм195
Лопата с закругленным лезвием — это прочное и надёжное изделие европейского производителя. Черенок и лезвие лопаты соединены при помощи сварки, благодаря этому гарантируется длительная служба изделия без поломок. При создании лопаты был использован высококачественный и надёжный материал, такой как сталь. Стальное лезвие не будет ржаветь, а главное с лёгкостью копать и разрыхлять землю. Очень удобно создана рукоятка инструмента, она имеет D-образную форму, поэтому пользоваться лопатой могут и взрослые и дети. Изделие имеет не большой вес, который отлично сочетается с размером. Благодаря этим характеристикам пользоваться лопатой с закругленным лезвием просто и легко. Работа проходит быстро, не требуя особых усилий.


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Самовывоз невозможен
Лопата Fiskars (131403) - купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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