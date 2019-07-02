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Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный)

(1)
Артикул: 74141
Распродажа самокатов со скидкой 15%
  • Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 1
  • Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 2
  • Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 3
Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 1
Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 2
Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото 3
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 74141
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Тип товараСамокаты детские
Количество колесдвухколесный
Цветкрасный
Складнойнет
Высота рулевой стойки57-91 см
Максимальная нагрузка50 кг
Рекомендуемый возраст3+
Размер деки30x10 см
Класс подшипникаABEC 5
Материал колесполиуретан
Сиденьенет
Рекомендуемый возраст - от 3 лет. Высота рулевой стойки - 57-91. Материал колес - полиуретан


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
красивый самокат ,купила в подарок дочке)

Недостатки:
Нет!)

Самовывоз невозможен
Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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