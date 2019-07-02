Самокат Navigator Angry Birds Go! (красный)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Navigator
|Тип товара
|Самокаты детские
|Количество колес
|двухколесный
|Цвет
|красный
|Складной
|нет
|Высота рулевой стойки
|57-91 см
|Максимальная нагрузка
|50 кг
|Рекомендуемый возраст
|3+
|Размер деки
|30x10 см
|Класс подшипника
|ABEC 5
|Материал колес
|полиуретан
|Сиденье
|нет
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02.07.2019
красивый самокат ,купила в подарок дочке)
Недостатки:
Нет!)