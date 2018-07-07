Мобильный телефон Nokia 230 DS Black

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nokia
|Тип товара
|Кнопочные телефоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|обычная
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Емкость аккумулятора
|1200 мАч
|Диагональ экрана, дюйм
|2.8
|Камера, МП
|2
|Разрешение экрана
|320x240
|Сенсорный экран
|нет
|3G
|нет
|Цвет
|черный
|Вес, кг
|0.092
|Производство
|Вьетнам
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
07.07.2018
- Внешне приятный
- Достаточно удобно сидит в руке
- Большой экран
- аккумулятор хватает на долго.
Недостатки:
для меня нет, разве что для идеальности на контакт несколько номеров, заметки добавить.
Комментарий:
Очень доволен, обращает на себя внимание окружающих, логотип на задней крышке не крашеный а реальные буквы прощупываются, большой экран завораживает, в меню стандартный набор ничего лишнего, фонарик в тему, неделю держит зарядку при средней интенсивности разговора, считаю что для такого типа телефона очень достойно, рекомендую всем...
07.07.2018
Хороший дизайн
Хорошее качество звонков
Недостатки:
Примитивная адресная книга
07.07.2018
Подруга пользуется отлично ей нравится поэтому 5
Недостатки:
Мало памяти ну сойдёт
07.07.2018
Громкий динамик, большой экран, Надолго хватает заряда аккумулятора, норм орет музыка и в наушниках и без, не тяжелый, дизайн хороший, на морозе долго держит батарею, не выключается, прочный. Падал раз 5, даже осталась сверху небольшая вмятина в виде полоски длиной 3 мм, но все нормально, держится, не тормозит.
Недостатки:
Пользуюсь год, за это время раза 4 не было доступа к карте памяти, т.е. фото, музыку не показывал, но после того как я переставлял её, всё норм работало. Но это наверно связано с тем, что она ( карта памяти) от сотрясений телефона с места сходила, либо от мороза, но это совсем не критично на фоне всех преимуществ этого телефона.
Комментарий:
После дешевой лопаты (сенсорный экран), в которой через год пользования совсем перестал держать заряд аккумулятор и неплохого телефона LG (тоже небольшая лопата, но стремя кнопками), который прослужил мне 4 года - это самый удобный и лучший вариант. Интернетом на телефоне я не пользуюсь. В остальном он меня устраивает.