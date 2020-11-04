8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный уровень Ресанта ЛУ-2ПШ

Артикул: 73714
Лазерный уровень Вихрь ЛУ-2ПШ
3 890 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

3 640 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 73714
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараУровень
Вес, кг0.4
Высота, см13
Длина, см41
Ширина, см13

Уровень Ресанта ЛУ-2ПШ используется для построения горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей. Поможет при облицовке стен, монтаже полок и прочего оборудования. Может быть установлен на штатив, работать с приемником.

Особенности:

  • Цвет луча - красный;
  • Тип выравнивания - автоматическое;
  • Количество лучей - 3;
  • Угол самовыравнивания - 4 градуса;
  • Точность - 0.2 мм;
  • Питание от 3 батареек АА;
  • Резьба под штатив - 1.4 дюйма;
  • Дальность работы с приемником/без приемника - 70/40 м;
  • Направление лучей - горизонтальные, вертикальные, перекрестные;
  • Длина волны - 635 нм;
  • Диапазон рабочих температур - от -10 до +45/

Комплектация:

  • Уровень Ресанта ЛУ-2ПШ;
  • Штатив;
  • Батарейка (3 шт.);
  • Чехол для штатива;
  • Чехол для уровня;
  • Документация;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лазерный уровень Ресанта ЛУ-2ПШ - по цене 3890 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...