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Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1000

Артикул: 73509
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 890 руб. 
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Артикул: 73509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNissei
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см12.5x21.5
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоИндонезия
Высота, см3
Длина, см7
Ширина, см7
Вес, кг0.11
Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1000. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Индонезия.


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Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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