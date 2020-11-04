Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-250U

Ультразвуковой ингалятор Little Doctor LD-250U - медицинский прибор, предназначенный для лечения и профилактики различных заболеваний. Принцип работы ультразвукового небулайзера основывается на воздействии высокочастотных колебаний, которые разбивают жидкость на микрочастицы. Прибор может быть использован всеми членами семьи включая детей, независимо от возраста. Отличительными особенностями ультразвукового небулайзера Little Doctor LD-250U являются сочетание невысокой цены и высокой производительности при небольших габаритах, надежность и простота в использовании, мелкая дисперсия, бесшумность работы. Преимущество ультразвукового ингалятора Little Doctor LD-250U состоит в том, что под действием ультразвука лекарственное средство превращается в прохладный аэрозоль с мелкой дисперсией, который проникает в самые труднодоступные участки дыхательных путей, размер дисперсии в данном приборе составляет от 1 до 5 мкм, поэтому эффективность лечения ряда заболеваний будет особенно высока. Комплектация: основной блок ультразвукового небулайзера Little Doctor LD-250U, маска ингаляционная LD-N042, детская, маска ингаляционная LD-N041 взрослая, мундштук ингаляционный LD-N023 - 2 шт., резервуар для ингаляционного раствора LD-N050 (запасной комплект) - 5 шт., ингаляционная трубка LD-N052 - 2 шт., ингаляционная муфта LD-N053, запасной плавкий предохранитель 24В/1,5А, запасной плавкий предохранитель 220В/0,5А, руководство по эксплуатации, упаковка, гарантийный талон
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