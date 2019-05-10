Тонометр полуавтоматический Omron S1

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Тонометр полуавтоматический
|Тип тонометра
|полуавтоматический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|ручное
|Размер манжеты, см
|22x32
|Автоматическое отключение
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|нет
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Япония
|Высота, см
|6.4
|Длина, см
|10.5
|Ширина, см
|3.5
|Вес, кг
|0.08
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10.05.2019
удобство и простота в использовании, мягкий манжет, грамотно и четко показывает давление
Недостатки:
сначала было непривычно, что нет звука, но потом привыкаешь
Комментарий:
хорошая модель, выполняет свои функции
10.05.2019
цена, компактный размер и малый вес, измеряет точно
Недостатки:
нет звука измерения пульса
Комментарий:
шикарное сочетание размеров и простоты + ручная накачка позволяет забыть о проблемах с батарейками