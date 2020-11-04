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Массажный пояс Zenet Wh-1002

Артикул: 73090
Массажный пояс Zenet Wh-1002
5 390 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 73090
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см8
Длина, см40
Функции и режимывибромассаж
Ширина, см12
Вес, кг0.7

Массажный пояс Zenet Wh-1002 применяется в сочетании с диетой и физическими нагрузками для быстрого похудения. Оказывает терапевтический эффект на работу кишечника. Увеличивает интенсивность кровообращения. Управляется при помощи интуитивно-понятной панели управления, расположенной на пульте дистанционного управления. Ручной режим настройки позволяет подобрать индивидуальные параметры сеанса. Массажный пояс Zenet Wh-1002 снимает мышечную усталость и оказывает положительное действие на весь организм.

Особенности:

  • Ручной режим настройки предлагает пять уровней интенсивности и скорости;
  • Предустановленная программа с объединением различных скоростей массажа и интенсивности;
  • Непрерывная работа массажера ограничена 15 минутами;
  • Рекомендуется для комплексного использования в сочетании с физическими упражнениями и диетой;
  • Стимулирует кровообращение, снижает мышечную усталость;
  • Восстанавливает процесс пищеварения;
  • Выполнен из прочного материала, имеет яркий цвет.

Комплектация:

  • Массажный пояс Zenet Wh-1002;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажный пояс Zenet Wh-1002 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5390 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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