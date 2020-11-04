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|Бренд
|Zenet
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|8
|Длина, см
|40
|Функции и режимы
|вибромассаж
|Ширина, см
|12
|Вес, кг
|0.7
Массажный пояс Zenet Wh-1002 применяется в сочетании с диетой и физическими нагрузками для быстрого похудения. Оказывает терапевтический эффект на работу кишечника. Увеличивает интенсивность кровообращения. Управляется при помощи интуитивно-понятной панели управления, расположенной на пульте дистанционного управления. Ручной режим настройки позволяет подобрать индивидуальные параметры сеанса. Массажный пояс Zenet Wh-1002 снимает мышечную усталость и оказывает положительное действие на весь организм.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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