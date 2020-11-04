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Бра MW-Light Блеск 315021401

Артикул: 70610
Настенный светильник MW-Light Блеск 315021401
3 760 руб. 

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Артикул: 70610
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMW-Light
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см25
Длина, см25
Ширина, см13
Вес, кг1.1
В конструкции бра используется один белый стеклянный плафон декоративной формы и металлическая арматура черного цвета.


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Бра MW-Light Блеск 315021401 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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