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Люстра Chiaro Версаче 254015101

Артикул: 70157
  • Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 1
  • Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 2
  • Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 3
  • Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 4
  • Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 5
Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 1
Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 2
Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 3
Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 4
Потолочный светильник Chiaro Версаче 254015101 - фото 5
16 160 руб. 

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11 870 руб. 

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Артикул: 70157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 674 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник потолочный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см21
Длина, см16
Ширина, см16
Вес, кг3.88
Мощность – 60 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 1 шт.


Теги товара: Е27.


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Самовывоз невозможен
Люстра Chiaro Версаче 254015101 - по цене 16160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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