Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Объектив
|Байонет
|Canon EF-M
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|52 мм
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.26
Объектив Canon EF-M 55-200mm f:4-5.6 IS STM представляет собой длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием, предназначенный для беззеркальных камер Canon EOS M. Обеспечивает качественную видео- и фотосъемку. Является первым zoom-телеобъективом в данной серии. Хорошо подходит для создания портретных снимков и крупноплановых изображений. Объектив Canon EF-M 55-200mm f:4-5.6 IS STM станет отличным дополнением к набору фотооборудования и расширит творческие возможности фотографа.Особенности:
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