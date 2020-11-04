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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK650EI 400Вт 650ВА белый

Артикул: 68248
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK650EI 400Вт 650ВА белый
12 820 руб. 
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+ 132 КэтКоинов
Артикул: 68248
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг7.3
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияIEC320-C14
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею10 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см28.3
Выходная мощность650 ВА/400 Вт
Высота, см16.5
Входное напряжение160-286 В
Время работы при полной нагрузке5 мин
Ширина, см9.1
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK650EI 400Вт 650ВА белый. Выходная мощность: 650 ВА. Производство: Филиппины.


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Самовывоз невозможен
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BK650EI 400Вт 650ВА белый - этот товар вы можете купить по цене 12820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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