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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Клавиатуры Microsoft Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth

Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth

Артикул: 68188
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 4
Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 1
Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 2
Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 3
Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - фото 4
5 930 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 68188
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания клавиатуры2xAAA
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш104
Комплектацияклавиатура, мышь
Назначениедля настольного компьютера
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи5 м
Разрешение оптического сенсора1000 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связибеспроводная Bluetooth
Цветчерный
беспроводные клавиатура и мышь, интерфейс Bluetooth, для настольного компьютера, классическая клавиатура, клавиш: 104, светодиодная мышь, 3 клавиши


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Набор клавиатура+мышь Microsoft Designer 7N9-00018 клав:черный мышь:черный USB Bluetooth - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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