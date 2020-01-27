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Набор ножей Taller TR-2001

(1)
Артикул: 67243
Подарок за покупку наборов Taller
  • Набор ножей Taller TR-2001 - фото 1
  • Набор ножей Taller TR-2001 - фото 2
  • Набор ножей Taller TR-2001 - фото 3
  • Набор ножей Taller TR-2001 - фото 4
Набор ножей Taller TR-2001 - фото 1
Набор ножей Taller TR-2001 - фото 2
Набор ножей Taller TR-2001 - фото 3
Набор ножей Taller TR-2001 - фото 4
4 480 руб. 
5 840 руб. 
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Артикул: 67243
В наличии
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БрендTaller
Тип товараНаборы ножей
Длина лезвия, мм85+125+125+200+200
Количество предметов в наборе7
Материал лезвиясталь
Материал ручки (-ек)композит

Набор ножей Taller TR-2001 полностью удовлетворит потребности в режущих предметах, возникающие в процессе приготовления пищи. Ручки из композитных материалов имеют форму, обеспечивающую максимальный комфорт для удержания предметов в руках. Подставка из каучукового дерева с прорезиненными ножками органично вписывается в кухонный интерьер и позволяет держать все предметы набора ножей Taller TR-2001 в порядке и постоянной готовности.

Особенности:

  • Подставка выполнена из каучукового дерева и оборудована прорезиненными ножками;
  • Поварской нож с лезвием 20 см х 3 мм;
  • Нож для нарезки с лезвием 20 см х 3 мм;
  • Два универсальных ножа с лезвиями 12.5 см х 2.5 мм;
  • Нож для чистки с лезвием 8.5 см х 2.5 мм;
  • Ножницы для птицы размером 25 см;
  • Высокая степень устойчивости ножей к коррозии и деформации;
  • Гибкие лезвия с устойчивой к механическим повреждениям режущей кромкой;
  • Холодная обработка в процессе изготовления ножей облегчает процесс их заточки, придает лезвиям дополнительную прочность;
  • Оптимальный угол заточки ножей обеспечивает максимальную проникающую способность при резании;
  • Специальная форма пяты клинка предохраняют руку от соскальзывания на лезвие в процессе эксплуатации ножа;
  • Ножи удобно ложатся в руку, отлично сбалансированы;
  • Ножи можно мыть в посудомоечной машине.

Комплектация:

  • Нож поварской;
  • Нож для нарезки;
  • Нож универсальный (2 шт.);
  • Нож для чистки;
  • Ножницы для птицы ;
  • Подставка;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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27.01.2020
Достоинства:
много ножей в одном наборе

Недостатки:
ножи не имеют значительной разницы по типу продукта который им предстоит разделать

Комментарий:
Когда выбирал данный набор думал, что если есть целый ряд ножей, то в них входят ножи от самого мелкого до большого кухонного. Но в наборе получилось большое количество средних ножей с одинаковыми ручками. Теперь в них немного путаюсь каждый раз. В остальном все ок. За несколько месяцев использования ни один не затупился! Дети иногда ими карандаши и ручки пытаются заточить))

Самовывоз невозможен
Набор ножей Taller TR-2001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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