Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.