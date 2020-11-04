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Жесткий диск WD Black 500Gb (WD5003AZEX)

Артикул: 66345
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 4
Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 2
Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 3
Жесткий диск WD Original SATA-III 500Gb WD5003AZEX Caviar Black (7200rpm) 64Mb 3.5 - фото 4
6 230 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 66345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Объем буферной памяти64 Мб
Объем500 Гб
Скорость вращения7200 об/мин
ТипHDD
ИнтерфейсSATA III
Жесткий диск, внутренний, для для настольного компьютера, HDD, линейка WD Caviar Black, 7200rpm, 64Mb, форм-фактор 3.5 дюйм., интерфейс SATAIII


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Black 500Gb (WD5003AZEX) - по цене 6230 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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