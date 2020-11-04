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Мышь Asus UX300 (90-XB2P00MU00000)

Артикул: 66157
Мышь Asus UX300 черный
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 66157
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БрендAsus
Тип товараМышь компьютерная проводная
Вес, г85
Длина провода, м1.5
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш6
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Размеры (ШxВxД), мм68x40x105
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Тип соединенияпроводное
Мышь Asus UX300 черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 6.


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