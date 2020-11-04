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Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 черный

Артикул: 65852
  • Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 1
  • Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 2
  • Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 3
Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 1
Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 2
Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 250cd 1920x1080 D-Sub FHD - фото 3
9 200 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 65852
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAOC
Тип товараМониторы
Время отклика5 мс
Контрастность1000:1
Покрытие экранаглянцевое
Яркость250 кд/м2
размер экрана: 23.6 дюйм., широкоформатная матрица MVA с разрешением 1920&amp;amp;, 215;1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика 5мс, разъем D-SUB (VGA), DVI


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Монитор AOC 23.6 M2470SWDA2 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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