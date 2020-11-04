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Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126)

Артикул: 65830
  • Куклы Hasbro Наследники Логи - фото 1
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 2
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 3
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 4
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 5
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 6
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 7
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 8
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 9
  • Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 10
Куклы Hasbro Наследники Логи - фото 1
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 2
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 3
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 4
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 5
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 6
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 7
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 8
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 9
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото 10
1 390 руб. 
1 790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 65830
В наличии
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БрендHasbro
Тип товараКуклы и аксессуары к ним
Состояние товарановый
Возрастот 6 лет
Звуковые эффектынет
Комплектациякукла, медальон, наклейка
Материалпластик, тектиль
МультфильмНаследники Дисней
Световые эффектынет

Кукла Hasbro Наследники Логи - кукла на шарнирах из серии "Наследники". Кукла имеет индивидуальную фору лица, глаза, улыбку. Кукла Hasbro Наследники Логи точная копия персонажей мультфильма в масштабе 1:6.

Особенности:

  • Кукла шарнирная - есть возможность изменения положения частей тела;
  • Кукла является точной копией персонажа мультфильма "Наследники";
  • Кукла имеет индивидуальные черты лица;
  • В комплекте с куклой идут фирменный медальон и наклейка.

Комплектация:

  • Кукла Hasbro Наследники Логи;
  • Медальон;
  • Наклейка.



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Самовывоз невозможен
Кукла Hasbro Disney Descendants Лонни (B3126) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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